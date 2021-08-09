Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği
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Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği

Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'dan bir araya gelen dernekler topladıkları saman ve yonca gibi yem bitkilerini yangın bölgesine gönderdi.

Afyonkarahisar'dan bir araya gelen dernekler topladıkları saman ve yonca gibi yem bitkilerini yangın bölgesine gönderdi.

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınların bir kısmının söndürülme çalışmaları devam ederken, diğer yandan yaraları sarılmaya başlandı. Evleri, bağları, bahçeleri ve ahırları ile hayvanlarının yiyecekleri yanan vatandaşlara Afyonkarahisar'dan destek geldi. Kentteki bazı derneklerin girişimi ile hayvancılıkla ünlü Afyonkarahisar'daki yetiştiriciler yangın bölgelerindeki hayvan sahiplerinin yem ihtiyacını karşılamak için bölgeye bir tır saman ve yonca gibi yemler gönderdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği
Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği
Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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