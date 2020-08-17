Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak 2.4 milyon TL bütçeli projeden 4 bine yakın engelli birey faydalanacak Afyonkarahisar Belediyesi'nin "Sosyal Gastronomi" alanında engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" isimli 2.

17.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:06

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak

2.4 milyon TL bütçeli projeden 4 bine yakın engelli birey faydalanacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi'nin "Sosyal Gastronomi" alanında engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" isimli 2.4 milyon TL bütçeli proje ile kentteki otizmliler, ortopedik engelliler, downsendromlular gibi dezavantajlı eğitim ve istihdamına yönelik engelsiz gastronomi mutfağı ve gastroterapi merkezi kurulacak.

Eski Emekliler Lokali'nin bulunduğu binada hayata geçirilecek proje kapsamında engelli vatandaşlara temel aşçılık eğitimi verilerek, onların yetkinlikleri artırılacak. Ayrıca bu merkez içerisine bir kafe kurularak engelli vatandaşların birlikte vakit geçirebilmesi sağlanacak. Tamamen engellilerin erişimine uygun hale getirilecek binada, Gastronomi şehri Afyon'a özgü yiyeceklerin üretileceği bir profesyonel mutfak kurulacak. Üretilen ürünler burada yapılacak kafe ile birlikte, belediye bünyesinde hizmet veren No03 ve Zafer03 işletmelerinde satışa sunulacak. Ayrıca kafenin çalışanları da engelliler arasından seçilecek.

Engelli vatandaşlara bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek. Eğitimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi Bölümü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Şube Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlarla birlikte Profesyonel Aşçılar Derneğinden şefler tarafından verilecek. Ayrıca, binanın hemen yanında bulunan park alanı engelli parkına çevrilecek, engelli bireylerin merkezin yanında bulunan parkta rehabilite olmaları sağlanacak.

"4 bin engelli vatandaşın bu merkezden yararlanacak"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Murat Öner ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş ile birlikte Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin kurulacağı binada incelemelerde bulundu.

4 bin engelli vatandaşın bu merkezden yararlanacağını öngördüklerini ifade eden Başkan Zeybek, "Proje tamamlandığında oluşturulacak gastroterapi merkezinde görme engelli vatandaşlarımız için kabartmalı alfabeyle oluşturulmuş menüler, yine konuşma engelli vatandaşlarımızın siparişlerinin alabilmeleri için işaret dili eğitimleri verilecek. Merkez içerisinde oluşturulacak engelsiz kafede sunulmak üzere özellikle çölyak hastası vatandaşlarımız için glutensiz pasta, ekmek vb. gibi ürünler üretilerek şehrimizde yaşayan toplamda 350 çölyak hastası vatandaşımızın faydalanması sağlanacak. Başkan Zeybek, bunlara ek olarak görme engelli vatandaşlar için Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini tanıtan bin adet Braille alfabesiyle yazılmış el kitapçığı bastırarak, tüm Türkiye'deki görme engelli vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Öte yandan, projenin Zafer Kalkınma Ajansı'nın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandığı belirtildi.

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Güncel
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Spor
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Bektaş Veli Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Hadise Nihat Doğan Hande Erçel
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 13:22:03. #1.14#
title