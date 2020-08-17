Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak

Afyonkarahisar Belediyesi'nin "Sosyal Gastronomi" alanında engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" isimli 2.

Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak
17.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:22

Afyonkarahisar Belediyesi'nin "Sosyal Gastronomi" alanında engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" isimli 2.4 milyon TL bütçeli proje ile kentteki otizmliler, ortopedik engelliler, downsendromlular gibi dezavantajlı eğitim ve istihdamına yönelik engelsiz gastronomi mutfağı ve gastroterapi merkezi kurulacak.

Eski Emekliler Lokali'nin bulunduğu binada hayata geçirilecek proje kapsamında engelli vatandaşlara temel aşçılık eğitimi verilerek, onların yetkinlikleri artırılacak. Ayrıca bu merkez içerisine bir kafe kurularak engelli vatandaşların birlikte vakit geçirebilmesi sağlanacak. Tamamen engellilerin erişimine uygun hale getirilecek binada, Gastronomi şehri Afyon'a özgü yiyeceklerin üretileceği bir profesyonel mutfak kurulacak. Üretilen ürünler burada yapılacak kafe ile birlikte, belediye bünyesinde hizmet veren No03 ve Zafer03 işletmelerinde satışa sunulacak. Ayrıca kafenin çalışanları da engelliler arasından seçilecek.

Engelli vatandaşlara bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek. Eğitimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi Bölümü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Şube Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlarla birlikte Profesyonel Aşçılar Derneğinden şefler tarafından verilecek. Ayrıca, binanın hemen yanında bulunan park alanı engelli parkına çevrilecek, engelli bireylerin merkezin yanında bulunan parkta rehabilite olmaları sağlanacak.

"4 bin engelli vatandaşın bu merkezden yararlanacak"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Murat Öner ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş ile birlikte Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin kurulacağı binada incelemelerde bulundu.

4 bin engelli vatandaşın bu merkezden yararlanacağını öngördüklerini ifade eden Başkan Zeybek, "Proje tamamlandığında oluşturulacak gastroterapi merkezinde görme engelli vatandaşlarımız için kabartmalı alfabeyle oluşturulmuş menüler, yine konuşma engelli vatandaşlarımızın siparişlerinin alabilmeleri için işaret dili eğitimleri verilecek. Merkez içerisinde oluşturulacak engelsiz kafede sunulmak üzere özellikle çölyak hastası vatandaşlarımız için glutensiz pasta, ekmek vb. gibi ürünler üretilerek şehrimizde yaşayan toplamda 350 çölyak hastası vatandaşımızın faydalanması sağlanacak. Başkan Zeybek, bunlara ek olarak görme engelli vatandaşlar için Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini tanıtan bin adet Braille alfabesiyle yazılmış el kitapçığı bastırarak, tüm Türkiye'deki görme engelli vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Öte yandan, projenin Zafer Kalkınma Ajansı'nın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Spor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Hacı Bektaş Veli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Hümeyra Can Yaman
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Çocuk Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: Afyonkarhisar'da 'Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi' kurulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:23:41. #1.14#
title