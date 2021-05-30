AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı, Basın Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerine devam ederken, araç trafiğinin de azaldığı görüldü.

Polis ekipleri de, uygulama noktalarında araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 18:13:51. #1.13#

title