Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı
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Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı

06.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:04
Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların hafifletilmesi ile vatandaşları kendisini sokağa atarak, park ve bahçelere akın etti.

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların hafifletilmesi ile vatandaşları kendisini sokağa atarak, park ve bahçelere akın etti. 20 yaş altına uygulanan saat kısıtlamasının da sona ermesi ise en çok çocuklara yararken, minikleri buldukları her yerde oyun oynayarak adeta evde kaldıkları zamanların acısını çıkardı.

Covit-19 pandemi sürecinde risk sıralamasında sarı kentler arasında bulunan Afyonkarahisar'da 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındakilere uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ile vatandaşların büyük çoğun deyim yerindeyse kendisini dışarı attı. Güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Uzun süredir istedikleri gibi görüşemeyen yaşlı nüfus park ve bahçelerde bank sohbetleri yaparken çocuklar ise boş buldukları her yerde oyunlar oynadı. Yaşlılar ve gençler kısıtlamaların hafifletilmesi ile adeta evde kaldıkları zamanların acısını çıkardı.

Normalleşme sürecini olumlu karşılayan vatandaşlar yine de artan vaka sayılarından dolayı tedirgin olduklarını ifade ederek, geleceğe dair endişeli olduklarını dile getirdiler. Normalleşmenin iyi odluğunu kaydeden vatandaşlar hayatın normal seyrine dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise kurallara fazla uyulmamasından dolayı kısıtlamaların geri geleceğine inandıklarını vurguladılar. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı
Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı
Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı
Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı
Afyonkarahisarlılar kısıtlamanın hafifletilmesi ile kendilerini sokağa attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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