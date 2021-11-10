Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Atatürk için uçtu

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz üstünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde, çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştiren Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'inci yılı dolayısıyla uçuş yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanan Ceylan, 1960 metre yükseklikte, uçuş sırasında açıklamalarda bulundu.

40 dakikalık uçuşu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Ceylan, yaptığı açıklamada, "10 Kasım'ın Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 83. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder'imizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Fethiye Ölüdeniz üzerinde yaptığım bu uçuşu Cumhuriyetimizin kurucusu Atamızı anmak amacıyla gerçekleştiriyorum. Atamızı sonsuza dek unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde Türk bayrakları da açan Ceylan, sis meşalesi yakarak, izin silinmez pankartı açtı.

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