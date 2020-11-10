Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, Atatürk için uçtu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, Atatürk için uçtu

10.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:06

Afyonkarahisarlı genç yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisarlı genç yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü yapan Ceylan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştirdi.

Ceylan, bugün ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanarak Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için anma uçuş yaptı.

Ceylan, 1500 metrelik yükseklikte, uçuş sırasında açıklamada yaparak, "Bugün 10 Kasım Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. Yıldönümü. Ulu önderimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Fethiye ölüdeniz üzerinde yaptığım bu uçuşu Cumhuriyetimizin kurucusu Atamızı anmak amacıyla gerçekleştiriyorum. Atamızı sonsuza dek unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ceylan, Türk bayrakları da açarak yaptığı ve yaklaşık 15 dakika süren uçuşu aksiyon kamerası ile de kaydetti.

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, Atatürk için uçtu
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, Atatürk için uçtu
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, Atatürk için uçtu
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü, Atatürk için uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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