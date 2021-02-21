Afyonkarahisarlı ressam duvarları sanat eserine dönüştürüyor

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Afyonkarahisarlı 46 yaşındaki ressam Başak Nakilcioğlu, kentteki kamu kurumları ve özel mülklerin duvarlarına özgün resimler yapıyor.

Afyonkarahisarlı 46 yaşındaki ressam Başak Nakilcioğlu, kentteki kamu kurumları ve özel mülklerin duvarlarına özgün resimler yapıyor.

Nakilcioğlu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 13 yıl realizatör (dekor kurucu) olarak görev yaptı.

Afyonkarahisar'a 2015'te yerleşerek "Deniz Baskı ve Sanat Atölyesi"ni kuran Nakilcioğlu, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsünde Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ankara'daki yıllarında kişisel resim sergileri de açan Nakilcioğlu, son 6 yıldır kentteki kamu kurumları ve özel mülklerin duvarlarına özel olarak hazırladığı eskizleri (mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılan ön çalışma, taslak) resmediyor.

Nakilcioğlu, AA muhabirine, kentte sanata ilgi duyan ve duvar resimleri yaptırmak isteyenlerin taleplerini kırmayarak, bina ve mekana uygun eskiz hazırladığını söyledi.

Karar verilen eskizi daha sonra duvara uygulamaya başladığını anlatan Nakilcioğlu, son çalışması hakkında da bilgi vererek, "Bugün burada tasarım çalışması yaptığım duvar, 3 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde. Eskiz çalışmam detaylı da olduğu için tasarımımı bu duvara yapmam yaklaşık 10 gün sürüyor. Duvarın büyüklüğü, eskizin detayı ve yoğunluğu tasarımın tamamlanma süresini değiştirebiliyor. Duvar resmi yapmak emek ve zaman gerektiriyor." diye konuştu.

"Klasik tasarımlar çalışmamaya gayret ediyorum"

Duvar resmi yapmayı çok sevdiğini aktaran Nakilcioğlu, kendisini özgür hissetmesini sağlayan büyük boyutlu resimlerin çok sayıda insana ulaşmasından da keyif aldığını dile getirdi.

Kamu kurumları ile özel mülklere duvar resmi yaptığını anımsatan Nakilcioğlu, "Genelde klasik tasarımlar çalışmamaya gayret ediyorum. Kişinin isteklerini de ön planda tutarak bina ve mekanın atmosferine uygun eskizler yapmaya çalışıyorum. O duvar resmi de özgün bir tasarım oluyor. Şablon olmamış oluyor. Ortaya çıkan eser de pek çok kişi tarafından beğeniliyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehirlerde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da sanatsal çalışmalara çok değer verildiğine dikkati çeken Nakilcioğlu, kentte duvar resmi çalışmalarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam edeceğini belirtti.

Nakicioğlu'nun duvar resmi yaptığı Kendin Yap Atölyesi'nin koordinatörü Nursefa Keskin de burada eğitim gören çocukların güzel bir ortam görmesi için çabaladıklarını aktardı.

"Çocukların atölyemize severek gelmesini istiyoruz." diyen Keskin, "Kurumun görsel olarak da farklı olmasını istedik. Güzelleştirmek amacıyla Başak hanıma ulaştık. Bize destek vererek gönüllü olarak hazırladığı eskiz çalışmasıyla harika bir duvar resmi oluşturdu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz