Afyonkarahisarlı öğrenciler Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi
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Afyonkarahisarlı öğrenciler Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi

Afyonkarahisarlı öğrenciler Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasım ayında Muğla'da düzenlenen kulüpler arası kriket müsabakalarında kız takımı olarak Türkiye 3'üncüsü olan Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Kasım ayında Muğla'da düzenlenen kulüpler arası kriket müsabakalarında kız takımı olarak Türkiye 3'üncüsü olan Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Afyonkarahisar Spor Lisesi Kriket Takımı sporcularından Şükranur Kocaağaç, Kübra Canavarcı, Özlem Eşsiz, Hatice Okçu, Hatice Esen, Yağmur Demiral, Zeynep Sude Güldür ve Şerife Işık Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi. Sporcuların başarılı olup seçilmeleri durumunda, ICC kadınlar T20 Dünya kupası Avrupa elemeleri için 26-30 Ağustos tarihleri arasında İskoçya'da düzenlenecek olan turnuvaya katılarak milli formayı terletecekleri öğrenildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de sporculara seçmelerde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisarlı öğrenciler Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisarlı öğrenciler Kriket Milli Takım seçmelerine davet edildi - Haberler Spor
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