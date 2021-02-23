Afyonkarahisarlı motosiklet tamircisi, atık malzemelerden mini cip yaptı

Afyonkarahisar'da yaşayan motosiklet tamircisi ve saç ustası İbrahim Dinarlı, atık malzemelerden küçük cip yaptı.

Dinarlı, AA muhabirine, oğlunun isteği 250 cc ve benzinli arazi aracını, iş yerindeki atık malzemeleri kullanarak yaptığını söyledi.

Dinarlı, şöyle konuştu:

"Atık malzemelerden birçok şey yapılabilir. Bir arazi aracında olması gereken her şey bu cipte var. Emniyet kemerlerine kadar yaptık. İmkanım olsa daha güzel şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. İlerleyen süreçte daha başka modeller yapmayı da düşünüyorum. Oğlum istediği için mini cipime 'Alperen' ismini koydum."

Meslek Lisesi Motor bölümü öğrencisi olan Alperen Dinarlı da kendisinin de elinden geldiği kadar babasına yardım ettiğini, trafiğe kapalı ve boş arazilerde aracı kullandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy