Afyonkarahisarlı marulcu fenomen oldu

Bu da Veysel Mutlu'nun 'marulcu' versiyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da marul satıcılığı yapan gençlerin pazarlama tekniği yoğun ilgi gördü. Gençler, ilginç pazarlama yöntemleri sayesinde 2 saat içerisinde iki römork marulu sattı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde traktör üzerinde marul satıcılığı yapan gençlerin pazarlama yöntemi belde halkı tarafından oldukça yoğun ilgi gördü. Daha önce pazarda mandalina satan Veysel Mutlu'dan esinlenen gençler marulu Ahmet Şafak'ın "vay delikanlı gönlüm vay" şarkısını uyarlayarak sattı. Traktör üzerinde marul satan gençlerden Ramazan Özek, ilgi gören satış yöntemleri hakkında bilgi verdi. Bir dönem ülke genelinde yoğun ilgi gören mandalina satıcısı Veysel Mutlu'dan esinlenerek böyle bir yöntem geliştirdiklerini belirten Özek, "Biz mandalina satıcısının videolarını daha önce görmüştük. Biz de marul versiyonunu yapalım dedik. Satışlarımız güzel, vatandaşlar camlara çıkıp ilgi gösteriyorlar. Bir traktör marul sattık. Şimdi bir traktör daha satmayı planlıyoruz" dedi.

Mahalle mahalle gezip marul satıyorlar

Marulların yetiştiriciliğini yapan Harun Köle ise "Köyümüzde iki senedir marul üretimi yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz marulları köy halkına taze taze sunuyoruz. Traktör kasasında çevre köylere de marul götürüyoruz. Bayram arefesinde vatandaşlarımız faydalansın diye yine satışa başladık. Kilosu 2.5 TL'den satışa sunuyoruz. Taptaze marulları vatandaşların ayağına getiriyoruz. Herkes yoğun ilgi gösteriyor. Marulların fidelerini Antalya'dan getiriyoruz. Gübresini suyunu zamanında ilacını verip yetiştirip satıyoruz. Arkadaşlarımın pazarlama desteği ile satışlarımız daha da artıyor" diye konuştu.