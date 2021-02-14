AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisarlı kadınlar ürettikleri organik sabunlarla ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Kadın Kültür Evi'nde lavantalı ve haşhaşlı organik sabun üretimi yapan kadınlar, satışından elde ettikleri gelirlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde, Sandıklı ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evi'ne giden kadınlar, katıldıkları kurslarla çok sayıda el sanatı ve üretim yöntemi öğrenerek internet üzerinden satışını yapıyor.

Kurs kapsamında organik sabun yapımını da öğrenen kadınlar, internet üzerinden gelen taleplere yetişemiyor.

Usta öğretici Sarıçiyil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların tamamen organik ürünler ve koku verici yağlarla sabun ürettiklerini, internet üzerinden satışlar yaptıklarını anlattı.

Sabun üretimi kursunun kadınlarca ilgi gördüğünü dile getiren Sarıçiyil, "Kokulu sabun üretim eğitimi vermeye devam ederken, bir yandan da üretilen sabunların satışını yapmaya başladık. Genel olarak hediyelik organik sabunlar üretiyoruz ama istenildiği takdirde sabunlarımız organik olduğu için kullanılabiliyor. El sabununun yanı sıra süs olarak sabun üretimlerimiz devam ediyor. Lavantalı, haşhaşlı ve organik yağı bulunan bütün bitkilerden sabun elde edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnternet üzerinden satış yapıyoruz"

Sarıçiyil, pandemi sürecinde çocuklara hijyen alışkanlığı kazandırmak adına farklı şekil ve görsellerde sabunlar da yaptıklarını anlattı.

Ürettikleri organik, kaliteli ve uzun süre kokusu üzerinde kalan sabunların internet üzerinden birçok ilden talep gördüğünü belirten Sarıçiyil, "Sabunların üretiminde hayal gücünüz ne kadar genişse sabuna istediğimiz figür ve şekilleri verebiliriz. Üretimini yaptığımız sabunların organik ve doğal olması birçok talebi beraberinde getiriyor. İnternet üzerinden satışına başladık. Türkiye'nin birçok iline sabun gönderiyoruz. Bolu, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Antalya, Isparta gibi illerimize gönderim yaptık ve oldukça güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu.

Kursiyer Hatice Parlak da ev ekonomisine katkı sağlamak için kursa katıldığını belirterek, kursta öğrendikleri yöntemle kendi üretim hanesini kurmayı planladığını vurguladı.

Ayşenur Karaca da hediyelik sabunların yanında kullanıma yönelik sabun yapımını da öğrendiklerini, ev ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaya başladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy