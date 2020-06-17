Afyonkarahisarlı iki iş insanının yıllar sonra gelen İstiklal Madalyası mutluluğu Afyonkarahisar'da, "Çanakkale Savaşı"nda şehit olan dedelerinin hak ettiği İstiklal Madalyası, yıllar sonra torunları Şuayp Demirel ve Adnan Demirel'e teslim edildi.

Afyonkarahisar'da, "Çanakkale Savaşı"nda şehit olan dedelerinin hak ettiği İstiklal Madalyası, yıllar sonra torunları Şuayp Demirel ve Adnan Demirel'e teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın tanınmış iş insanlarından, Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonu "deve"nin üretimine başlayan Şuayp ve Adnan Demirel'in dedelerinden biri Çanakkale Savaşı'nda şehit oldu.

Bir sohbet sırasında bu bilgiyi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile paylaşan iş insanı Şuayp Demirel, İstiklal Madalyası gururundan söz etti.

Ülke ve kent ekonomisine büyük katkılar sunan iş insanlarının bu özlemini yerine getirmek isteyen Kumartaşlı'nın girişimleri sonuç verdi.

İstiklal Madalyası, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne getirildi.

Gaziler ve şehit babaları ile Şuayp Demirel ve Adnan Demirel'e ziyarette bulunan Kumartaşlı, İstiklal Madalyası'nı takdim ederek sürpriz yaptı.

Dedelerinden gelen İstiklal Madalyası Şuayp ve Adnan Demirel kardeşlere teslim edildi.

İsmail Kumartaşlı, madalyayı teslim ederken, "Bu dedemize devletimiz tarafından verilen İstiklal Madalyası'dır. Bu gerçek bir İstiklal Madalyası'dır. O dönem devletimiz tarafından verilen istiklal madalyaları. Sizin için temin ettik." dedi.

Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını dile getiren Şuayp Demirel ise "Bunu dedemiz adına mı taşıyacağız? Bunu taşımak çok zor." diye konuştu.

Kumartaşlı, daha sonra ülke ve kent ekonomisine katkıları ve istihdama verdiği destek dolayısıyla Şuayp Demirel'e, teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA