Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor

Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da eğitimi olmamasına rağmen hayal ettiği görselleri çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boyayla işleyen hizmetli memur Yılmaz Demircan'ın resimleri beğeni topluyor.

Afyonkarahisar'da eğitimi olmamasına rağmen hayal ettiği görselleri çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boyayla işleyen hizmetli memur Yılmaz Demircan'ın resimleri beğeni topluyor.

Kamuda farklı kurumlarda 17 yıldır görev yapan lise mezunu Yılmaz Demircan (44), çalıştığı kurumların duvarlarına yağlı boya ile farklı görsel eserler yapıyor.

Yaptığı çizimleri yağlı boyayla sanat eserine dönüştüren Demircan, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Son üç yıldır İlçe Gençlik Merkezi'nde görev yapan Demircan, yaptığı resimlerle kurumların çehresini değiştiriyor.

Demircan, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı kurumlarda görev yaptığını anlattı.

Daha önce bir köy okulu ile kent merkezindeki bir engelliler okulunda ve halk eğitim merkezinde çalıştığını ifade eden Demircan, görev yaptığı bu okul ve merkezin duvarlarında çok sayıda yağlı boya çalışması yaptığını bildirdi.

Hayalinde canlandırdığı görselleri duvarlara yansıttığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Aldığım bir eğitim olmadı ama bu yönde el becerimin olduğunu düşünüyorum ve bunu da duvarlara yansıtıyorum. Yaptığım eserler, görenlerin çok hoşlarına gidiyor. Genelde yağlı boya ile duvarlara resimler yapıyorum. Bunun yanında çeşitli materyaller ile de bazı figürler yapıyorum. Bu şekilde çalıştığım kurumlarda hatıralar bırakıyorum. Halen görev yaptığım gençlik merkezinde Çanakkale köşesi yaptım. Gelen öğrenciler, gençler burada, bir mevzi, kara savaşı, deniz savaşı, Çanakkale abidesi, Seyit Onbaşı gibi figürleri görebiliyorlar. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in figürlerini yağlı boya ile duvarlarımıza çizmeye çalıştım."

Demircan, kuruma gelen öğrencilerin yaptığı görsel çalışmalarına yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Bundan sonraki hedefim İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak"

Görsel çalışmalara ilişkin eğitimi olmadığına dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Kurum içerisindeki tabelalardan, işaret levhalarına kadar bütün yönlendirmeleri yağlı boya ile el emeğiyle yapıyorum. 15 Temmuz köşesi, Atatürk köşesi ve değerler eğitimi köşesini yağlı boyayla yaptık. Bunun yanında ilçemizi anlatan bir köşemiz var. Sandıklı'mızı da duvarlara yansıtmaya çalıştık. Bundan sonraki hedefim de İstanbul'un fethi ile ilgili bir köşe yapmak. Önümüzdeki günlerde de bunun çalışmalarına başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
MEB; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi.
MEB; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi.
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisarlı hizmetli memur, yaptığı resimlerle çalıştığı eğitim kurumlarının çehresini değiştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:53:44. #1.15#

title