Afyonkarahisarlı gençler, poşetlerle kayak keyfi yaptı
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Afyonkarahisarlı gençler, poşetlerle kayak keyfi yaptı

17.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:58
Afyonkarahisarlı gençler, poşetlerle kayak keyfi yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir grup genç, mahallelerindeki eğimli yolda poşetlerle kayak keyfi yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir grup genç, mahallelerindeki eğimli yolda poşetlerle kayak keyfi yaşadı.

Şirinevler Mahallesindeki bir grup genç, kar yağışını fırsat bilerek eğimli sokakta yanlarına aldıkları poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.

Kendilerini yokuş aşağı bırakan gençler, zaman zaman aralarında düzenlediği yarışlarda eğlenceli anlar yaşandı.

Gençlerden Ahmet Kıymaz, AA muhabirine, ilçelerine uzun zamandır bu kadar güzel karın yağmadığını söyledi.

Kar yağışı ile çocukluk yıllarının aklına geldiğini dile getiren Kıymaz, "Evlerimizin yanında bulunan sokaktaki bu rampayı kayak pistine çevirdik. Mahalledeki arkadaşlarımız da naylon poşetlerini alarak buraya kaymaya koşa koşa geldiler. Güzel bir ortam oldu. Ilıman bir hava var şuanda karın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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