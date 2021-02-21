Afyonkarahisarlı gençler, harçlıklarını sokak hayvanları için birleştirdi
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Afyonkarahisarlı gençler, harçlıklarını sokak hayvanları için birleştirdi

21.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:42
Afyonkarahisarlı gençler, harçlıklarını sokak hayvanları için birleştirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup genç, kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harçlıklarından vererek aldıkları mama ve yiyecekleri, kentteki uygun alanlara bıraktı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup genç, kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harçlıklarından vererek aldıkları mama ve yiyecekleri, kentteki uygun alanlara bıraktı.

İlçede etkili olan çetin kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için bir grup genç, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de destek verdiği kampanya sonunda gençler, harçlıklarından marketlerden mama, süt ve ekmek alarak kentteki uygun noktalara koydu.

Duyarlı gençlerden Sait Çelik, AA muhabirine, soğuk kış günlerinde bazı yerlerde sokak hayvanlarının aç kalabildiğini belirtti.

Bu hayvanlara yiyecek temin edebilmek için bir araya geldiklerini ifade eden Çelik, "Harçlıklarımız ile süt, ekmek ve kap alarak sokak hayvanlarımız için bıraktık." dedi.

Gençlerden Ahmet Kıymaz da havaların çok soğuk geçtiğini belirterek, "Kuru mama aldık, ekmek aldık, süt aldık ve her köşeye bir parça bırakmaya çalıştık. Herkes duyarlı olsun, kapısının önüne bir kap su ve bir kap yiyecek bıraksın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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