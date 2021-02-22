Afyonkarahisarlı genç girişimci, Merinos ırkı koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki girişimci, Karacabey merinosu yetiştiriciliğini bölgede yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki girişimci, Karacabey merinosu yetiştiriciliğini bölgede yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyor.

Lise mezunu, evli ve iki çocuk babası olan Veli Aktürk, 2019'da ortaklarıyla kurduğu çiftliğinde yaklaşık 100 Merinos ırkla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Zamanla koyun sayısını 350'ye yükselten Aktürk, çiftliğini büyütmek amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu. Ancak Aktürk'ün projesi, "yeterli görülmediği" için kurumca reddedildi.

Daha profesyonelce hazırlanan projeyle yeniden TKDK'ya başvuran Aktürk, 2 bin 600 metrekarelik yeni bir kapalı sistem merinos koyun üretim tesisini hayata geçirmek için yüzde 55 hibe almaya hak kazandı.

Aktürk, şimdilerde kuracağı büyük çiftliğinde bin koyun yetiştirme hayali kuruyor.

Veli Aktürk, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın et ve sucuk üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu, amacının bölgedeki hayvan yetiştiricilerini yerli ırk hayvanlara yöneltmek olduğunu söyledi.

"Bölgede merinos koyunlarını yayılmasını amaçlıyoruz"

Bölgede yerli "sakız ve pirit" cinsi koyunların yaygın olduğunu dile getiren Aktürk, "Karacabey merinosunun diğerlerine göre geliri daha yüksek. Bölgede bu merinos koyunlarını yayılmasını amaçlıyoruz. Merinos koyunlarımızın erkek kuzuları yaklaşık 4-5 aylıkken 40-45 kilograma çok rahat ulaşabiliyorlar. Kısa sürede bu kilolara ulaşması da üreticiye iyi bir gelir sağlıyor. Diğer sakız ve pirit koyunları ise bu kilolara ulaşamadığı için verimi düşük oluyor." ifadelerini kullandı.

Aktürk, merinos cinsi koyunların kısa sürede ciddi gelir sağlaması dolayısıyla çiftliklerini büyütmek hedefinde olduklarını vurguladı.

"Hayvana ne kadar iyi bakılırsa ikizlilik oranı daha artıyor"

Koyunların 8 ayda bir kuzu verdiğini aktaran Aktürk, "Hayvanların bakımı iyi olduğunda ikizlik oranı da artıyor. Genelde yüzde 50-55 arasında ikizlik oranı oluyor. Hayvana ne kadar iyi bakılırsa ikizlilik oranı daha artıyor. Biz burada kapalı sistemde merinoslarımızın üretimini gerçekleştiriyoruz. Kapalı besi şeklinde yapılan besi yönteminin daha faydalı ve masrafının daha az olduğunu gördük. İnşallah, bu deneyimlerimizle bölgemizdeki koyun üreticilerine aktararak çevrede merinos koyun ırkının çoğalacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy