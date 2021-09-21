Afyonkarahisarlı gazi Yayla'dan 'Kardeş köy okulları' projesine destek - Haberler
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Afyonkarahisarlı gazi Yayla'dan "Kardeş köy okulları" projesine destek

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisarlı gazi Yayla'dan

Afyonkarahisarlı gazi Yusuf Yayla, "Kardeş köy okulları" projesi kapsamında bazı çocukların ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

Afyonkarahisarlı gazi Yusuf Yayla, "Kardeş köy okulları" projesi kapsamında bazı çocukların ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu Kurucusu Hilal Kalafat, yaptığı açıklamada, proje kapsamında şehitlerin isimlerini yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

Kuzey Irak Gazisi Afyonkarahisarlı Yusuf Yayla'nın da projelerine destek verdiğini aktaran Kalafat, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin adını unutturmamak için önemli projelere imza attık. Şehitlerimizin adına il genelinde çok sayıda kütüphane kurduk. Köy okullarında yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi başta olmak üzere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunduk. Bu projemizde gazimiz Yusuf Yayla'dan büyük destek aldık. Kendisi hem şehit olan silah arkadaşlarının hem de bütün şehitlerimizin ismini yaşatmak için bizimle mücadele ediyor. Kentte, 150 çocuğa ayakkabı dağıttık ve şehitlerimizi anlattık."

Gazi Yayla da şehitlerin adının yaşatılması ile ilgili anlamlı bir projeye destek vermekten gurur duyduğunu ifade etti.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisarlı gazi Yayla'dan 'Kardeş köy okulları' projesine destek - Haberler
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