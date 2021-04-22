Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak

Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi EDAŞ ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha temiz yarınlar, daha temiz dünya için enerji tasarrufu konulu resim ve şiir yarışması düzenliyor.

Osmangazi EDAŞ ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha temiz yarınlar, daha temiz dünya için enerji tasarrufu konulu resim ve şiir yarışması düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başvuruların alınacağı yarışmaya resim dalında ilkokul öğrencileri, şiir dalında ise ortaokul öğrencileri katılabiliyor. Yarışmanın sonucunda birincilere laptop, ikincilere fotoğraf makinesi, üçüncülere ise bisiklet armağan edilecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmetinin; yeterli, kaliteli, kesintisiz ve çevreye uyumlu bir şekilde kullanıcılara sunulmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte Afyonkarahisar'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Enerji Tasarrufu" konulu bir resim ve şiir yarışması düzenliyor. Yarışmada süreç 101'inci yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ege Orman Vakfı'na yapılacak 101 fidan bağışı ile başlayacak.

Osmangazi EDAŞ'ın bu yıl 5'incisini düzenlediği resim ve şiir yarışmasına her okuldan seçilen 3 resim ve şiir çalışması katılabilecek. Resim ve şiir tekniği konusunda öğrencilerin serbest bırakıldığı yarışmada, çocukları enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmek ve onları sorumlu kullanıcı davranışlarına özendirmek hedefleniyor. Yarışmaya katılacak eserlerin; daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekiyor.

Okullarda en az üç öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirmeyi başarıyla geçen resim ve şiirler Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilecek ve Enerji Tasarrufu Haftası'nın son günü olan 19 Mayıs'ta il genelinde dereceye girenler açılanacak. Dereceye giren öğrencileri heyecan verici ödüller bekliyor. Yarışmanın sonucunda birincilere laptop, ikincilere fotoğraf makinesi, üçüncülere ise bisiklet armağan edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:10:19. #1.15#

title