Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak

Osmangazi EDAŞ ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha temiz yarınlar, daha temiz dünya için enerji tasarrufu konulu resim ve şiir yarışması düzenliyor.

Osmangazi EDAŞ ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha temiz yarınlar, daha temiz dünya için enerji tasarrufu konulu resim ve şiir yarışması düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başvuruların alınacağı yarışmaya resim dalında ilkokul öğrencileri, şiir dalında ise ortaokul öğrencileri katılabiliyor. Yarışmanın sonucunda birincilere laptop, ikincilere fotoğraf makinesi, üçüncülere ise bisiklet armağan edilecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmetinin; yeterli, kaliteli, kesintisiz ve çevreye uyumlu bir şekilde kullanıcılara sunulmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte Afyonkarahisar'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Enerji Tasarrufu" konulu bir resim ve şiir yarışması düzenliyor. Yarışmada süreç 101'inci yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ege Orman Vakfı'na yapılacak 101 fidan bağışı ile başlayacak.

Osmangazi EDAŞ'ın bu yıl 5'incisini düzenlediği resim ve şiir yarışmasına her okuldan seçilen 3 resim ve şiir çalışması katılabilecek. Resim ve şiir tekniği konusunda öğrencilerin serbest bırakıldığı yarışmada, çocukları enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmek ve onları sorumlu kullanıcı davranışlarına özendirmek hedefleniyor. Yarışmaya katılacak eserlerin; daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekiyor.

Okullarda en az üç öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirmeyi başarıyla geçen resim ve şiirler Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilecek ve Enerji Tasarrufu Haftası'nın son günü olan 19 Mayıs'ta il genelinde dereceye girenler açılanacak. Dereceye giren öğrencileri heyecan verici ödüller bekliyor. Yarışmanın sonucunda birincilere laptop, ikincilere fotoğraf makinesi, üçüncülere ise bisiklet armağan edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı