Afyonkarahisarlı ailesinin, 8 yıldır verdiği hukuk mücadelesinin ardından piyade çavuş Hüseyin... Çorum'un Osmancık ilçesinde vatani görevini yaparken 2012'de vefat eden Afyonkarahisarlı piyade çavuş Hüseyin Ildız, ailesinin 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından şehit sayıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde vatani görevini yaparken 2012'de vefat eden Afyonkarahisarlı piyade çavuş Hüseyin Ildız, ailesinin 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından şehit sayıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, ailesinin vefat eden oğulları için şehitlik haklarını almak için gerekli yerlere müracaat ettiğini söyledi.

İlgili kurumların ailenin başvurularına ret cevabı verdiğini dile getiren Kumartaşlı, "Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin kapatılmasının ardından davaların bölge idare mahkemelerine geçmesiyle avukatımız tekrar Ankara'daki mahkemeye müracaatta bulundu. Uzun bir hukuk mücadelesinin sonucunda Afyonkarahisarlı piyade çavuş Hüseyin Ildız, şehit sayıldı. Annesi Ayşe Ildız'a da vazife malulü hakları verilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kumartaşlı, şehidin babası Veysel Ildız'ın da 2019'da vefat ettiğini ve bugünleri görmeyi çok istediğini anlattı.

Ayşe Ildız da, "Tek dileğim bugünü görmekti. 8 yıldır bugünü bekledim. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla oğlum şehitlik hakkına kavuştu. Keşke babası da sağ olsaydı da bugünleri görseydi." yorumunda bulundu.

Konuşmaların ardından şehit piyade çavuş Hüseyin Ildız'ın fotoğrafı dernek binasının duvarına asıldı.

Kaynak: AA