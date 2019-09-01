Afyonkarahisar zirveye 60 metrekarelik türk bayrağı asıp, 30 ağustos'u kutladılar

01.09.2019 10:41

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Grubu üyeleri Akdağ'ın zirvesi olan 2400 rakımlık noktaya 60 metrekarelik Türk bayrağı asarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Sandıklı'da faaliyet gösteren ve her hafta doğa yürüyüşleri gerçekleştiren 20 kişilik Doğa Sporları Grubu bu hafta Akdağ'a 10 saatlik bir yürüyüş düzenledi. Zorlu bir yürüyüşle Akdağ'ın zirvesi olan 2400 rakımlı noktaya ulaşan grup 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için zirveye 60 metrekarelik Türk bayrağı astı. Sandıklı ve Çivril ilçelerinden görülebilecek büyüklükteki Türk bayrağını açmadan önce saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan grup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri andı. Kayalara bağladıkları ipe bayrağı asan grup daha sonra hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun diye bağırdı.

Kaynak: DHA