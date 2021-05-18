AFYONKARAHİSAR YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI
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AFYONKARAHİSAR YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar merkez Bankalar Caddesi'nde yolun karşıya geçmek isteyen Kadir K. (48) otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Afyonkarahisar merkez Bankalar Caddesi'nde yolun karşıya geçmek isteyen Kadir K. (48) otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Bankalar Caddesi'nde yolun karşıya geçmek isteyen Kadir K., Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanı'na giden bir otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerini arayan Kadir K., ekiplerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen polis ekiplerine olayı anlatan Kadir K. kendisine çarpan aracın plakasını vererek otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Kadir K., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Kadir K., hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken otobüs şoförünün A.Ç. olduğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI
AFYONKARAHİSAR YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI
AFYONKARAHİSAR YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI
AFYONKARAHİSAR YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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