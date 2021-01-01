Son dakika haberi... Tedbirler kapsamında denetimler yapıldı
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Son dakika haberi... Tedbirler kapsamında denetimler yapıldı

01.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:53

Son dakika haberi... Bursa ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı, kurallara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bursa ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı, kurallara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bursa'da vatandaşlar yılın ilk cuma namazını il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Şehrin en büyük camilerinden Ulu Cami'de de denetim yapıldı. İl Müftülüğü ekipleri, camiye gelenlere tek kullanımlık seccade verdi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki ana arterlerde bulunan denetim noktalarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Tedbirler kapsamında denetimler yapıldı
Son dakika haberi... Tedbirler kapsamında denetimler yapıldı
Son dakika haberi... Tedbirler kapsamında denetimler yapıldı
Son dakika haberi... Tedbirler kapsamında denetimler yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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