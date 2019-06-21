AFYONKARAHİSAR Yaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındı

Yaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol üzerinde yaralı halde bulunan saksağan, belediye ekiplerince tedavi ettirilerek korumaya alındı.

Sandıklı- Afyonkarahisar karayolu yanında ayaklarında yaralı halde bulunan saksağan, vatandaşlarca Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, saksağanı tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan saksağanın, araç çarpması nedeniyle yaralandığı belirlendi. Saksağan, tedavisinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, saksağanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti. Saksağanın araç çarpması sonucu ayaklarından yaralandığını belirten Düz, Ayakları üzerinde duramıyor. Bu nedenle de uçamıyor. Bakım ve tedavisinin yapılması için bize getirildi. Tedavisi yapıldı. İyileştikten sonra yeniden doğaya bırakacağız dedi.

Kaynak: DHA