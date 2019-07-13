AFYONKARAHİSAR Yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin korumaya alındı.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye görevleri sırasında karayolu kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu. Zabıta görevlileri su verdikleri ve etle besledikleri şahini daha sonra

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. AKÜ Veteriner Fakültesi'ne götürülen kızıl şahinin sol kanadının kırık olduğu, bu nedenle uçamadığı tespit edildi. Korumaya alınan kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Şahini bulunan zabıta memuru Uğur Aktürk, Yaralı halde bulduk. Vatandaş kanadını tele çarptığını söyledi. Sol kanadı kırık. Su verip besledik dedi.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Bekir Kaygusu ise kızıl şahinin tedavisi için korumaya alındığını, tedavinin tamamlanmasından sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA