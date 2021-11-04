Afyonkarahisar ve Uşak'ta 99 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar ve Uşak'ta 99 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar ve Uşak'ta yurda yasa dışı yollarla giren 99 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ve Uşak'ta yurda yasa dışı yollarla giren 99 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlerin kente getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'daki yol kontrolünde 3 minibüs, Uşak'ta bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçlardaki Pakistan ve Bangladeş uyruklu 22'si çocuk 99 düzensiz göçmen ile 5 organizatör gözaltına alındı.

Araçlar ile düzensiz göçmenlerden alındığı değerlendirilen 20 bin 165 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler R.Ş, T.V, İ.Y, S.V. ile E.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Afyonkarahisar ve Uşak'ta 99 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Afyonkarahisar ve Uşak'ta 99 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Afyonkarahisar ve Uşak'ta 99 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

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