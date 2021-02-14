Afyonkarahisar ve Uşak için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu illerde yarın ilk saatlerde ani ve sert sıcaklık düşüşüyle başlayacak kar yağışının, Uşak çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (5-15 santimetre), Afyonkarahisar çevrelerinde ise salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yoğun (10-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı ve hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran