Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
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Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Afyonkarahisar ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
19.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:51

Afyonkarahisar ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da denetimlere katılan Vali Gökmen Çiçek, Uzun Çarşı ve Kadınana Caddesi'nde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerde, Vali Çiçek'e Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş ile Vali Yardımcısı Mehmet Keklik eşlik etti.

Çiçek, gazetecilere, kentte vatandaşların maske takma konusunda oldukça duyarlı olduğunu söyledi.

Maskeyi çene altına veya burun dışarıda bırakacak şekilde takma gibi bazı sıkıntılar gördüklerini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Onları da hep beraber uyaracağız. Size, bize çok büyük iş düşüyor. Maskeyi takmak zorundayız ve bununla yaşamamız gerekiyor. Bu öyle bir hastalık ki yaşlı, genci olmuyor. Yaşılılara çok büyük etki yapıyor ama bu virüs ayırt etmiyor. Hepimiz görüyoruz dünyada kimlerde kimlerde çıktı. Ülke olarak şu an tüm Türkiye'de valiler, belediye başkanları sokaklarda. Dünya olarak çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede en iyi ülkelerden biri. Bu işi en iyi yöneten ülkelerden biriyiz."

Çiçek, vakaların önemli bir kısmının düğünlerde bulaştığını dile getirerek, çok sert tedbirler alarak, halka hayatı zindan etmek istemediklerini bildirdi.

"Bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız"

Düğünleri, yemekli organizasyonları iptal etmek istemediklerini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun düğünlerle ilgili bu kurallara uyalım. Sonra emniyet güçlerimiz, düğünde ceza kesmek zorunda kalıyor. Ceza kesince düğünün tadı kaçıyor. Bu konularda sert tedbirler uygulayacağımızı söylüyorum. Yalvararak söylüyorum, ne olursunuz, düğün sahipleri olarak, misafirler olarak kamu görevlileriyle karşı karşıya gelmemek için sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim. Ayrıca her bir düğüne arkadaşlarımızı gözlemci göndermek zorunda kalacağız. Afyonkarahisar'daki düğün kaynaklı vakalar, ciddi bir oran oluşturuyor. Bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız."

AKSARAY

Aksaray'da da Vali Vekili Dr. Mehmet Taşınır, kentin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerini hatırlatıp, maske, mesafe ve hijyenle ilgili uyarılarda bulundu.

Taşınır'a, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri eşlik etti.

Toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen denetim ve uygulamada, vatandaşlara Kovid-19 salgınıyla mücadelede mutlak yapılması gerekenin öncelikle maske kullanımı olduğu, mesafe ve temizlik konusunda da dikkatli davranılması gerektiği anlatıldı.

Vali Vekili Dr. Mehmet Tanışır, beraberindeki ekiplerle yaptığı denetimlerde, iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kent merkezinde vatandaşlara uyarıda bulundu, maske dağıttı.

Yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde de salgınla mücadele, alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili personel servislerine yönelik denetim yapıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Fatih Yıldırmaz ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş, durdurulan personel servis araçları içerisinde maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yaparak, koruyucu sağlık tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA

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