AFYONKARAHİSAR Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca banklar toplandı Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca banklar toplandıAfyonkarahisar'da, koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar park ve bahçeleri mesken haline getirince, kent merkezindeki park ve bahçelerdeki banklar topladı.

Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca banklar toplandı

Afyonkarahisar'da, koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar park ve bahçeleri mesken haline getirince, kent merkezindeki park ve bahçelerdeki banklar topladı. Koronavirüs vakalarının ardından Türkiye'de birçok önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı. Salgına karşı 'Evde Kal' çağrısı yapılmasına karşın uyarıları dikkate almayıp park ve bahçelerde bulunan banklarda vakit geçiren vatandaş sayısının fazlalığı, Afyonkarahisar Belediyesi'ni harekete geçirdi. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan oturma banklarında gün boyu zaman geçiren vatandaşların can güvenliği nedeniyle salgın tehlikesi geçene kadar banklar belediye ekipleri tarafından toplandı. Anıtpark, Yeşilpark başta olmak üzere İmaret Cami bahçesindeki toplanan tüm banklar salgın geçene kadar depolarda muhafaza edilecek. Yine parklarda yere sabit şekilde bulunan banklar toplanarak depolara götürüldü.

Kaynak: DHA