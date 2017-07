Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, Görevine Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz, görevine başladı.



Valilik önünde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kaymakamlar ve kurum amirlerince karşılanan Vali Tutulmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini Afyonkarahisar'a atayan, görevlendirmeye layık gören Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlara teşekkür etti.



Afyonkarahisar'ın günden güne gelişmesine tanıklık eden birisi olduğunu ifade eden Tutulmaz, Afyonkarahisar gibi kutsal bir ilde görev yaparak güzel insanlara hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu belirtti.



Afyonkarahisar bölgesinin bir insanı olmasından dolayı her yıl bir kaç kez bu kentten geçme imkanı olduğunu dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Afyonkarahisar her geçen gün gelişmekte, ülkemiz gündeminde kendinden bahsettirmektedir. Belirli hizmet ve ürünlerle, kendini ön plana çıkarmış, marka şehir haline gelmiştir. Termal başta olmak üzere, mermeri, lezzetin değişik unsurları ve zaferin merkezi olması dolayısıyla marka ürünlere, hizmetlere sahiptir. Bu marka ürün ve hizmetlerin, bugüne kadar geldiği noktadan daha ileriye götürmek başta, valilik ve şahsımın olmak üzere tüm çalışanlarımızın görevi olacaktır. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, aile yaşantımızdan değişik kamu hizmetlerine kadar her alanda mevcut yapıyı biraz daha ileriye götürebilmek, burada yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, huzurunu mutluluğunu biraz daha ilerletebilmek adına üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Modern yönetim anlayışının gerektirdiği ne varsa, hesap verebilirlik, açıklık, aleniyetlik içerisinde göstereceğiz."