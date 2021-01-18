Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya ziyaret
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya ziyaret

18.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:09
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek ilk olarak Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulacak olan kadın kooperatiflerinin satış noktasını ziyaret etti.

Çiçek, kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri amacıyla kullanılacak olan binada incelemelerde bulunarak, Kaymakam Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den bilgi aldı.

Daha sonra Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret eden Vali Çiçek, denetlemelerde bulunarak, ekiplerden yollardaki son durum, genel asayiş, yürütülen çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgiler aldı.

Sandıklı İlçe Özel İdare Bakımevini de ziyaret eden Vali Çiçek, karla mücadele çalışmaları, yollardaki son durum, alınan önlemler ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması adına yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler aldı.

Afyonkarahisar'a 7'si ana yol olmak üzere 12 yol girişi olduğunu belirten Çiçek, gece itibariyle etkisini gösteren kar yağışının gün içerisinde de etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Çiçek, "Bizler de ekiplerin çalışmalarını hem denetliyor hem de yakından takip ediyoruz. Şu an için il genelinde herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm yollarımız açık. Ekipler 24 saat esasıyla büyük bir özveriyle görev başında. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için el birliğiyle çalışıyoruz. İnşallah hiçbir sıkıntıya mahal vermeden bu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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