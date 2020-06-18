Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, göreve başladı Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanlığından Afyonkarahisar Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, kente geldi.

Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanlığından Afyonkarahisar Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, kente geldi.

Çiçek'i, valilik binası önünde Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Karşılamanın ardından Çiçek, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tören mangasını selamladı.

Valilik binasında gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, Afyonkarahisar Valiliği için kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yanında çok şey öğrendiğini ifade ettiği ve beraber mesai yaptığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını dile getirdi.

Kendisinden önce görev yapan ve Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz'a da hizmetleri ve gayretleri için teşekkür eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar tarihin hiçbir döneminde önemsiz bir şehir olmamıştır. Tarihin her döneminde parlayan bir yıldız olmuştur. Tarihten getirdiği kültürel kaynakları ile kendine ait bir aklı, medeniyet birikimi ve potansiyeli olmuştur. Afyonkarahisar'da bizlere düşen de bu medeniyet birikiminin izlerini takip etmek ve potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Çiçek, Afyonkarahisar'ı herkesin tanıdığı ve bildiği şehir olmanın ötesine geçirip bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Şehit ve gazi yakınlarımız bizim birinci önceliğimiz olacak"

Çiçek, Afyonkarahisar için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, sanayileşme ve kalkınmanın yanı sıra sosyal projelere de önem verileceğine dikkati çekti.

Gençlerin de odak noktalarından biri olacağını dile getiren Çiçek, "Bunun yanında inancımızın bize emanet ettiği garip gureba ve ihtiyaç sahiplerini de sürekli gözeteceğiz. Şehit ve gazi yakınlarımız bizim birinci önceliğimiz olacak. Bir elimiz ve bir gözümüz muhakkak onların üzerinde olacak. Biz onların rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak görüyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin de Çiçek, şu değerlendirmelerde blundu:

"Tehlikeyi büyük ölçüde kontrol altına almaya çalıştığımız aşikar. Ancak rakamlar ortadadır ve tehlike henüz bitmiş değil. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda duyarlılığımız aynı şekilde devam edecek."

Kaynak: AA