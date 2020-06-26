Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" mesajı
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Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" mesajı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:40

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, toplumların bugününü, yarınını tehdit ederek maddi ve manevi birçok zarara sebep olan bağımlılık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle geçiş güzergahı olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele konusunda kamu kurumlarımız her zamankinden daha kararlı bir tutumla çalışmalarına devam etmektedir. Bir taraftan çok ciddi uyuşturucu ticareti yapılırken, diğer taraftan da önemli operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit verilmemektedir. İçişleri Bakanlığımız uyuşturucuyla mücadelenin topyekun ve kararlıkla sürdürülebilmesi adına 81 ilde eş zamanlı toplantılar yapmaktadır. Bu mücadelede üzerimize düşen ne varsa hep birlikte yapmalıyız.

Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan başta gençlerimiz olmak üzere tüm toplumu etkileyen ruhsal, sosyal ve biyolojik boyutları olan bir sağlık sorunudur. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyerek uyuşturucuya bulaşmamaları ve geleceğe sağlıklı bir nesil hazırlamaktır. Bunun için hepimize görevler düşmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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