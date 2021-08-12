Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu
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Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Akdağ Tabiat Parkı Afyonkarahisar Valisi Çiçek'in bilgi alması Vali Çiçek'in konuşması Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nın 13 kilometrelik yolunda yapımına başlanan genişletme ve...

Akdağ Tabiat Parkı

Afyonkarahisar Valisi Çiçek'in bilgi alması

Vali Çiçek'in konuşması Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nın 13 kilometrelik yolunda yapımına başlanan genişletme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da her geçen gün yeni bir alanı daha turizm destinasyonu yapma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kültür, tarih ve doğa turizmi açısından Afyonkarahisar'da bakir kalan alanlarda İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve İl Genel Meclisi (İGM) ile çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın her yerinde ayrı bir cennet var. Akdağ Tabiat Parkı cennetten bir köşe. Daha önce ziyaret etmiştim. Yolu, virajları ve ulaşımın zorluğu dikkatimi çekmişti. 'Bu alanda ne yapabiliriz' diye değerlendirme yaptığımızda alternatif yol projesi ortaya çıktı. Belediyemiz ve İGM, birlikte yapacakları bir çalışmayla, mevcut 27 virajı 6 viraja indirebileceklerini, eski yolun 4 metre olduğunu ve yeni çalışma ile bu yolu 7 metreye genişletebileceklerini, zaman açısından da yarı yarıya bir avantaj olacağını belirtti. Şimdi ise hep birlikte çalışmalara başlandı."

Çiçek, yoldaki çalışmalar tamamlandığında Akdağ'ın Afyonkarahisar ile Sandıklı'ya çok daha yakın olacağını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu
Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu
Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu
Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sandıklı'da incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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