Afyonkarahisar Valisi Çiçek, İGM toplantısına katıldı
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Afyonkarahisar Valisi Çiçek, İGM toplantısına katıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantılarının ilk oturumuna katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, İGM toplantısına katıldı
06.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:20

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantılarının ilk oturumuna katıldı.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve başladığı 15 günlük zaman diliminde 9 ilçeyi ve 12 köyü ziyaret ettiğini söyledi.

Hizmet götürülecek yerlerin yerinde görülmesi gerektiğini altını çizen Çiçek, şunları kaydetti:

"İzlenimlerim doğrultusunda gördüm ki Afyonkarahisar artık başka bir lige çıkmış. Yapılan yatırımlar, iş insanlarının ataklığı ve cesareti, birlik ve beraberliği, çiftçilerin yaptığı atılımlarla Afyonkarahisar üst sıralarda yer alıyor. Benim gördüğüm, Afyonkarahisar büyük kentlerle, metropollerle ve yurt dışındaki kentlerle yarışır hale gelmiş. Bizler ilimiz büyürken vites yükseltmeliyiz. Dünyayı bir daha böyle bulamayabiliriz. Bu fırsatı bir daha yakalayamayabiliriz. Avrupa'nın turizm kentleri hepinizin bildiği gibi sorunlarla uğraşırken, tel tel dökülürken, biz vites yükseltmek zorundayız. Bunun için çok çalışmaya mecburuz, hatta mahkumuz."

Afyonkarahisar'ın tarihsel önem taşıdığını ve yer altı zenginlikleriyle en güzel hizmetleri almaya layık olduğunu ifade eden Çiçek, "İnşallah hep birlikte milletimize layık hizmetler yaparız. Amacımız, Afyonkarahisar'ı yaşanabilir köyleriyle, turizm, tarım, istihdam konularında en önde iller arasına çıkarmak. Bunun için sizlerle omuz omuza çalışmak için söz veriyorum." dedi.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban ise Afyonkarahisar'da yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, kenti daha iyi hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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