AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığının havadan trafik denetime katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığının havadan trafik denetime katıldı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolundaki helikopterli trafik denetim süresince, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'den bilgiler alan Çiçek, ekiplerin çalışmalarını kontrol etti.

Çiçek, helikopterli denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar kavşak noktada bir il olduğu için araç yoğunluğunun fazla yaşandığı şehirler arasında yer alıyor. Bayram süresince de trafikte hiç bir sorun yaşamadık. Kademeli normalleşmenin ilk gününde ise yollarımızda herhangi bir yoğunluk yaşamıyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman denetimler gerçekleştiriyor. Bugün bizlerde bu denetim eşlik ettik. Trafikte en az sorun ve ez az kayıp yaşanması için çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Denetime, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Feyza Aktan Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Cenk Tosun Adem Büyük Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, helikopterli trafik denetimine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:52:40. #1.14#

title