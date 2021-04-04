Afyonkarahisar Valiliğinden "köy odasının Atatürk Evi olarak kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Afyonkarahisar Valiliğinden "köy odasının Atatürk Evi olarak kullanıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar Valiliğinden 'köy odasının Atatürk Evi olarak kullanıldığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği, İscehisar ilçesindeki Konarı Köy Odasının "Atatürk Evi" olarak kullanıldığı yönündeki iddialarını gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği, İscehisar ilçesindeki Konarı Köy Odasının "Atatürk Evi" olarak kullanıldığı yönündeki iddialarını gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyündeki, tapunun 174 Ada 4 No'lu parselinde kayıtlı bulunan Konarı Köy Odası (Goca Oda) binasının, basında Atatürk Evi olarak kullanıldığı yönünde haber çıktığı anımsatıldı.

Konarı köyünde bulunan Konarı Köy Odasının Atatürk Karargah Evi olarak kullanıldığına dair bugün yayınlanan gazetede belirtilen bilginin, gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İlimizde Atatürk evi ve/veya Atatürk Karargah Evi adıyla anılan evler, tespitli ve tescilli evler olup, ilgili evlerin restorasyon ve bakım onarımları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ilimiz Şuhut ilçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Başkomutanlık Meydan Muharebesinin planlandığı Hacıveli Konağı (Atatürk Evi) tescillenmiş, restorasyonlarını müteakip düzenli olarak tadilatları gerçekleştirilmektedir. Habere konu Konarı Köy Odası'nda (Goca Oda) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığına dair hiçbir resmi kayıt mevcut değildir. Adı geçen bina özellikleri nedeniyle 06.09.1995 tarih ve 2340 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiş olup, İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince de röleve ve restorasyon projeleri yaptırılmıştır. Bu çerçevede Valiliğimizce en kısa sürede restorasyon yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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