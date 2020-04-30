Afyonkarahisar Valiliği'nden seyahat izin belgesi açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği seyahat izin belgesi başvurularının 29 Nisan itibaren e-devlet ve Alo 199 hattı üzerinden verileceğini duyurdu.

Afyonkarahisar Valiliği seyahat izin belgesi başvurularının 29 Nisan itibaren e-devlet ve Alo 199 hattı üzerinden verileceğini duyurdu.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıkalamada, kolluk kuvvetlerinin yaptığı yol denetimlerinde sahte seyahat belgesine rastlanıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu durumunun önüne geçilmesi adına, bundan sonra iller arası seyahat belgesi almak isteyen vatandaşların sadece e-devlet veya Alo 199 üzerinden başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bireysel olarak seyahat izin kuruluna başvuruya gelen vatandaşların başvurularının kesinlikle alınmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA