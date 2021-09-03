Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi
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Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi

Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin, 3-4 yıldır gerçekleştirilen uluslararası yarışmalar sayesinde çok tercih edilen bölge haline geldiğini bildirdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin, 3-4 yıldır gerçekleştirilen uluslararası yarışmalar sayesinde çok tercih edilen bölge haline geldiğini bildirdi.

Vali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son zamanlarda uluslararası çok fazla organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Özellikle 3-4 yıldır düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın, bu yıl çok daha büyük heyecanla, çok daha büyük katılımla tekrar düzenleneceğini ifade eden Çiçek, "Uluslararası şöhrete sahip, şampiyonluklar almış birçok sporcuyu kentimizde ağırlayacağız." dedi.

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Motokros Dünya Şampiyonası'nın 9. ve 10. ayaklarında ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar çok tercih edilen bir bölge. 32 bin yatak kapasitemiz, 11'den fazla 5 yıldızlı otel ve kongre salonlarımızın olması bizi bu konuda cazibe merkezi haline getirmekte. Yürüyüş mesafesi içerisindeki spor alanları, bambaşka bir iklim oluşturmakta. Özellikle motokros şampiyonasına gelecek sporcuların yürüme mesafe içerisinde termal 5 yıldızlı otellerden alana gelecek olmaları, altyapının tamamen sıcak su ve termalle döşenmiş olması, şehre ayrı bir güzellik ayrı bir anlam katıyor. Bu yıl motokros şampiyonasında dünyanın her yerinden gelecek sporculara muhteşem bir atmosfer yaşatacağımıza inanıyorum."

"Herkesi motokros şampiyonasına bekliyoruz"

Vali Çiçek, termal oteller, salonlar, kongre alanları, sosyal mekanlar ve spor salonlarının daha büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma imkanı vereceğini vurgulayarak, "Herkesi motokros şampiyonasına bekliyoruz. Bilet satışlarının gösterdiği o ki; bu yıl gerçekten çok büyük kalabalık olacak. Pandemiyle ilgili de gerekli önlemleri çok sıkı aldık." diye konuştu

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kentte 2018 yılında gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda en iyi pist ödülünü, 2019'da da en iyi padok ödülünü aldıklarını anımsattı.

Şampiyonanın yapılacağı alanın termal bölge içerisinde olduğunu anlatan Zeybek, şunları söyledi:

???????"Motokros alanının termal bölgede olması dünyada da Türkiye'de de tek, beş yıldızlı otellerin neredeyse bitişiğinde, yürüme mesafesinde. Bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ve 10. ayağını burada gerçekleştireceğiz. İnşallah 2018-2019'dan daha güzel daha geniş katılımlı bir organizasyonu bu yıl gerçekleştireceğiz."

Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi
Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi
Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi
Afyonkarahisar uluslararası yarışmalar için tercih edilen bölge haline geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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