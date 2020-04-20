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AFYONKARAHİSAR Ülkesine gidemeyen İranlı voleybolcudan ailesine mesaj: Sizleri çok seviyorum

Ülkesine gidemeyen İranlı voleybolcudan ailesine mesaj: Sizleri çok seviyorumAFYON Belediye Yüntaşspor Voleybol Takımı'nın İranlı smaçörü Behzad Haddadee Kahnamou (32), koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışına çıkışların durdurulması sonucu memleketine gidemedi.

20.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:12
AFYONKARAHİSAR Ülkesine gidemeyen İranlı voleybolcudan ailesine mesaj: Sizleri çok seviyorum

Ülkesine gidemeyen İranlı voleybolcudan ailesine mesaj: Sizleri çok seviyorum

AFYON Belediye Yüntaşspor Voleybol Takımı'nın İranlı smaçörü Behzad Haddadee Kahnamou (32), koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışına çıkışların durdurulması sonucu memleketine gidemedi. 2 yıldır göremediği anne ve babasına mesaj gönderen Kahnamou, "Ellerinizden öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından koruma ve yayılımın engellenmesi amacıyla spor organizasyonları ertelenirken, Türkiye'ye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Voleybol Erkekler 1. Lig'de mücadele veren ve Efeler Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesinde 4'lü finale kalan Afyon Belediye Yüntaşspor'da oyuncular ve teknik ekip erteleme kararının ardından memleketlerine döndü. Alanya'da ikamet eden Afyon Belediye Yüntaşspor'un Rus oyuncusu Denis Fazulov süreci evinde takip ederken, takımın bir diğer yabancı oyuncusu İranlı smaçör Behzad Haddadee Kahnamou ise yurt dışına çıkışların durdurulması sonrasında Afyonkarahisar'da kaldı.

'ARKADAŞLARIM MEMLEKETLERİNE GİTTİ'

Kulüp tesislerinde konaklayan Behzad Haddadee Kahnamou, yaşadığı süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kahnamou, "2018-2019 sezonunda Alanya Belediyespor forması giymek için ilk kez Türkiye'ye geldim. Bu sezon başında da Afyon Belediyespor Başantrenörü Burak Hascan ile görüşerek Afyon Belediyespor'a transfer oldum. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir sezon geçirdik, çok emek verdik. Tüm takım arkadaşlarımın eline ve emeğine sağlık. Play-off'lara yükseldik ve zor geçen maçların ardından Allah'ın da yardımıyla 4'lü final grubuna kalmayı başardık. Koronavirüs salgını nedeniyle final etabı federasyon tarafından ertelenmek zorunda kaldı. Bu kararın ardından tesise döndüğümüzde arkadaşlarım memleketlerine gitti, ama yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle ben İran'a gidemedim ve mecburen burada kaldım. İran'a gitmiş olsaydım dönüşte 14 günlük karantina uygulamasına girmek zorunda kalacaktım ve liglerin başlaması halinde belki de maçların hiçbirine yetişemeyebilirdim" dedi.

'VÜCUDUMU HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM'

Liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama olmadığını ve federasyondan nasıl bir karar çıkacağını bilmediklerini aktaran Kahnamou, "Henüz liglerin ne zaman devam edeceğine ilişkin bir açıklama yok. Belirsizlik devam ederken ben de hocamın verdiği program çerçevesinde bireysel olarak çalışmalarımı sürdürerek vücudumu hazır tutmaya çalışıyorum. Takım arkadaşım olan genç kardeşim Muhammet Enes Dama ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Antrenmanların dışında masa tenisi, bilardo oynuyor, televizyon seyrederek, vakit geçirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman sıkıcı olabiliyor ama İran ve dünya zor bir dönemde. Benim de zaman zaman yıprandığım, endişe duyduğum anlar da oluyor, ama sağlığım yerinde ve bunun için mutluyum" diye konuştu.

ANNE VE BABAYA DUYGUSAL MESAJ: ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM

2 yıldır İran'a gidemediğini ve ailesini ziyaret edemediğini kaydederken duygulanan ve onlara küçük bir mesaj da gönderen Kahnamou, "Annem ve babam ellerinizden öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum" dedi.

AFYONKARAHİSAR Ülkesine gidemeyen İranlı voleybolcudan ailesine mesaj: Sizleri çok seviyorum

Kaynak: DHA

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