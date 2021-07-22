Afyonkarahisar "Türkiye MotoFest" için gün sayıyor
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Afyonkarahisar "Türkiye MotoFest" için gün sayıyor

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Türkiye MotoFest'in düzenleneceği Afyonkarahisar'da, 1-5 Eylül'de 100 bin yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye MotoFest'in düzenleneceği Afyonkarahisar'da, 1-5 Eylül'de 100 bin yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye'nin 2021'deki en büyük etkinliği olması beklenen festivalde, 5 gün boyunca, Türkiye'nin tanınmış sanatçılarının konserleri ile çeşitli markaların aktiviteleri, spor etkinlikleri, organizasyona katılacak motosiklet tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 2018 ile 2019 yıllarında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Turkey) ve MotoFest organizasyonunun Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

2020 yılındaki organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılamadığını anımsatan Akülke, şöyle konuştu:

"Bu yıl 1-5 Eylül tarihlerinde MXGP of Turkey ile Türkiye Motofest'i gerçekleştireceğiz. Motosiklet tutkunları, doğaseverler, karavancılar ve 7'den 77'ye kadar herkesin katılabileceği Avrupa'nın en büyük festivalini Türkiye ve Afyonkarahisar'a kazandırdık. Festivalde, motosiklet yarışları, akrobasi ve ATV gösterileri, zipline, tırmanma duvarı ve 50'ye yakın sportif etkinlik olacak."

Akülke: "Hedefimiz Türkiye MotoFest'te 100 bin kişiyi ağırlamak"

MXGP'nin MX1 ile MX2 kategorilerinde düzenleneceğini aktaran Akülke, Afyonkarahisar'ın ikinci kez Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ile iki kategoride Avrupa Motokros Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağını vurguladı.

1500'ün üzerinde sporcu ve teknik personelin Afyonkarahisar'da olacağını anımsatan Akülke, şunları kaydetti:

"2018'de Afyonkarahisar'da 25 bin, 2019'da 40 bin kişiyi ağırlamıştık. 2021'de ise hedefimiz Türkiye MotoFest'te 100 bin kişiyi ağırlamak. Organizasyonda herhangi bir erteleme olmayacak. Bu da bize ayrı bir heyecan ve şevk veriyor. İki yıldan çok daha hazırlıklıyız. Hem pistte hem de festival alanında bir çok yenilik olacak. Türkiye, Afyonkarahisar'da çok büyük bir festivale hazırlanıyor."

Afyon Motor Sporları Merkezi'nin alt yapısı başta olmak üzere her şeyiyle festivale hazır olduğuna dikkati çeken Akülke, "Türkiye'deki bütün doğaseverleri, motosiklet tutkunlarını, yurt içi ve yurt dışından herkesi 1-5 Eylül'de Afyonkarahisar'a davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar 'Türkiye MotoFest' için gün sayıyor
Afyonkarahisar 'Türkiye MotoFest' için gün sayıyor
Afyonkarahisar 'Türkiye MotoFest' için gün sayıyor
Afyonkarahisar 'Türkiye MotoFest' için gün sayıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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