Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisiKoronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye karayollarının en önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar trafiğinde azalma gözlendi.

Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye karayollarının en önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar trafiğinde azalma gözlendi.

Karayollarının kesişme noktasında bulunan ve günde 90 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar'daki trafik yoğunluğu, koronavirüs önlemlerinin ardından ciddi oranda azaldı. Normal günlerdeki günlük araç yoğunluğu bayramlarda 4 katına kadar çıkaran Afyonkarahisar'da Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları, termal ve SPA merkezlerinin kapanması, restoran ve dinlenme tesislerinde paket servis uygulamaları, seyahat eden vatandaş sayısında azalmaya neden oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında 5 kilometre uzunluğundaki araç kuyruklarının oluştuğu Afyonkarahisar- İzmir karayolundan 300 bin araç geçişi yaşanırken koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirlerin ardından gün boyunca geçen araç sayısı 21 bine kadar düştü. Geçiş yapan araçların çoğunluğunu şehirlerarası otobüsler oluştururken, en çok geçiş yapan araçlar ise yük kamyonları. Otomobil sayısının ise oldukça düşük olduğu görüldü.

Kaynak: DHA