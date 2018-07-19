Afyonkarahisar Toplu Ulaşımda Yeni Dönem

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ihale edilen şehir içi toplu taşıma işini alan Yüntaş A.Ş. için üretilen Anadolu İsuzu halk otobüsleri teslim edildi.

Afyonkarahisar şehir içi toplu taşımasında kullanılacak 23 Anadolu İsuzu Novo City ve 4 Ctiy Port otobüslerin teslimi için Akarçay kenarında yapılan törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, artan kentleşme ile şehir içi ulaşımın büyük önem kazandığını söyledi.

Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın en önemli sorunu olan toplu ulaşım sorununun bu otobüslerle çözüme kavuşmasını umduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çağda insanlar eğitim, sağlık hizmetini daha rahat alabilmek, en önemlisi iş bulabilmek için hızlı şekilde büyük şehirlere ya da büyük yerleşim yerlerine doğru kayıyor. Bunun sonucu olarak ve belediye hizmetleri ön plana çıkıyor. Afyonkarahisar'ın en önemli sorunu olan trafik ve toplu ulaşım hizmetinin bu yatırım ile rahatlayacağını düşünüyorum. Tarihi şehirlerde trafik sorunu her zaman oluyor. Afyonkarahisar'da da bundan dolayı sorunlar yaşanıyordu. Vatandaşların sistemli bir toplu ulaşım ile bireysel araçlarını kullanmaktan vazgeçebileceğini düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar toplu taşımayı ön planda tutalım. Özel araçlarımızla şehir içini fazla boğmayalım."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise yeni sistem ile toplu ulaşım sorununa çözüm getirmeye çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da özel halk otobüslerini alan firmalar işi sürdüremedi. Çok defa minibüsçülere çağrıda bulundum. Ama hiç kimse belirlediğimiz kriterlerde buna yanaşmadı. Bugün 27 otobüs ile hizmete başlıyoruz. Bu sayı temmuz ayı içinde 40 otobüse tamamlanacak. Araçlara Afyon kart ile binilecek ve ücret 2 lira olarak belirlendi. 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli, şehit yakınları ve gazilerimiz de otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilecek. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için sınırsız kartlarımız olacak. Öğrenciler 80, vatandaşlarımız 110 liraya alacakları kartlarla sınırsız biniş hakkına kavuşacak."

Anadolu İsuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman ise Afyonkarahisar'da en yüksek araç teslimatını yaptıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'da Belediye iştiraki Yüntaş A.Ş. tarafından başlatılan toplu ulaşımdaki değişim projesine yeni otobüslerle katıldıklarını belirten Teoman, şunları dile getirdi:

"Bugün teslimi yapılan araçlarımız, Anadolu İsuzu'nun en yeni, en konforlu, en güvenli ve en performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşların 7'den 70'e herkesin ulaşımına kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş ödüllü araçlardır. 8 metre uzunluğunda olan Nova City Life ve 12 metre uzunluğunda Avrupa'nın da en çok tercih ettiği toplu taşıma aracı olan City Port otobüslerin teslimatını yapıyoruz. Türkiye'de Türk işçilerinin ve Ar-Ge departmanımızın dizayn ettiği, Türk işçisinin emeği ile üretilen araçların, bu güzel şehrin güzel insanlarını uzun yıllar taşıyacak olmasından mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından 27 aracın teslimatı ve hizmete girmesi için kurdele kesildi. Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri otobüsleri gezerek bilgi aldı.

Törenin ardından otobüsler yarın başlayacak seferler için otobüs garajına çekildi.