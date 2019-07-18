AFYONKARAHİSAR TOKİ BAŞKANI BULUT KONUT SATIŞIMIZDA DÜŞME YOK

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'deki konut satışlarına ilişkin, TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Satışa sunup da talep görmediğimiz bir projemiz yok. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Afyonkarahisar'da bir dizi ziyarette buluntu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve bazı kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Afyonkarahisar'daki müze alanı, Akmescit ve Dairecep mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri ile Cirit kayalığına yapılacak Millet Bahçesi projeleri görüşüldü.

Bir termal oteldeki toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ömer Bulut, yeni dönemde de toplu konut projeleri hayata geçireceklerini söyledi. 5 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 bin sosyal konut müjdesi verdiğini hatırlatan Bulut, Bu kapsamda 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuralarını da 19 Ağustos'ta tamamlamış olacağız. Bir taraftan da inşaatlarına başladık. 15 bine yakınının inşasına başladık. Dolayısıyla 2019 yılında 50 bin sosyal konutun tamamının inşaatını başlatmış olacağız. Bakanlığımızın da önümüzdeki süreçte hem sosyal konut ve hem de kentsel dönüşüm noktasında hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda yeni konut uygulamalarımızda devam edecek dedi.

'KONUTLARIMIZ BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de konut satışlarının Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azaldığının sorulması üzerine ise Ömer Bulut, şu açıklamayı yaptı

TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kuralı satılan konutlardır. Türkiye'deki konut satışları da Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ortaya konan verilerdir. Ama konut satışlarını da sadece tapu üzerinden yapılan işlemler olarak değil de satış sözleşmeleri açısından da değerlendirmek gerekir. TOKİ olarak zaten şu anda bizim satışa çıkıp da çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var.

Kaynak: DHA