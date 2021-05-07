AFYONKARAHİSAR TIR'IN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Afyonkarahisar'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, taşıdığı yükün dengesiz yerleştirilmesi nedeniyle devrilecek kadar yan yattı.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, taşıdığı yükün dengesiz yerleştirilmesi nedeniyle devrilecek kadar yan yattı.

TIR şoförünün tehlikeye aldırmadan yola devam ettiği anlar, diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Afyonkarahisar'dan İzmir istikametinde seyir halinde olan bir TIR, görenleri şaşkına çevirdi. TIR'ın dorsesi, aşırı yük ya da taşıdığı yükün dengesiz yüklenmesi nedeniyle sağ tarafa doğru devrilecek kadar yan yattı. TIR şoförünün tehlikeye aldırmadan yola devam etmesi ise şaşkınlıkla karşılandı. Yoldaki diğer sürücüler, TIR'ın tehlikeli yolculuğunu cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı