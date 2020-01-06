Haberler » Ekonomi » Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bakan Varank’ı ağırladı - Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bakan Varank’ı ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, sanayici ve iş dünyasının görüş ve taleplerini dinledi.

06.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:27
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bakan Varank’ı ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, sanayici ve iş dünyasının görüş ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler