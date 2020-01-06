Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bakan Varank’ı ağırladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, sanayici ve iş dünyasının görüş ve taleplerini dinledi.
06.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, sanayici ve iş dünyasının görüş ve taleplerini dinledi.
Kaynak: Dunya.com