Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bakan Varank’ı ağırladı

06.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, sanayici ve iş dünyasının görüş ve taleplerini dinledi.