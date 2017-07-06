Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) buğday ununun kilogramı en düşük 1,26 liradan, en yüksek 1,48 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) buğday ununun kilogramı en düşük 1,26 liradan, en yüksek 1,48 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
|En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday unu
|HTS
|1,26
|1,48
|Bonkalite
|HTS
|1,04
|1,04
|Kepek
|HTS
|0,66
|0,80
|Arpa
|HTS
|1,00
|1,00
|Mısır
|HTS
|0,80
|1,00