Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) buğday ununun kilogramı en düşük 1,26 liradan, en yüksek 1,48 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) buğday ununun kilogramı en düşük 1,26 liradan, en yüksek 1,48 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Buğday unuHTS 1,261,48
Bonkalite HTS 1,041,04
KepekHTS 0,66 0,80
ArpaHTS 1,001,00
MısırHTS 0,80 1,00
HTS: Hazır Tüccar Satışı