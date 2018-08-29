Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 25,20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 25,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|25,00
|25,20
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|19,00
|Piliç döner eti
|HTS
|12,00
|12,00
|Buğday
|HMS
|0,84
|1,00
|Arpa
|HMS
|0,85
|0,88
|Yem
|HTS
|1,03
|1,56
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili