Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 25,20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 25,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas etHTS 25,0025,20
Kırıntı et HTS 18,0019,00
Piliç döner eti HTS 12,00 12,00
BuğdayHMS 0,841,00
ArpaHMS 0,850,88
YemHTS 1,031,56
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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