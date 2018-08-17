Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 33,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 33,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|25,50
|33,50
|Sığır eti
|HTS
|23,50
|23,50
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|73,00
|Karkas et
|HTS
|30,00
|30,00
|Sucuk
|HTS
|32,75
|50,60
|Pastırma
|HTS
|52,00
|115,00
|Kavurma
|HTS
|50,00
|69,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili