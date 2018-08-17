Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 33,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 33,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana etiHTS 25,5033,50
Sığır eti HTS 23,5023,50
Kemiksiz et HTS 36,00 73,00
Karkas etHTS 30,0030,00
SucukHTS 32,7550,60
Pastırma HTS 52,00 115,00
KavurmaHTS 50,00 69,00
BuğdayHMS 0,900,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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