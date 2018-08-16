Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|28,00
|28,00
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|48,00
|Karkas et
|HTS
|25,75
|29,00
|Sucuk
|HTS
|36,00
|36,00
|Buğday
|HMS
|0,85
|1,02
|Arpa
|HMS
|0,85
|0,90
|Mısır
|HTS
|0,98
|0,98
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili