Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana etiHTS 28,0028,00
Kemiksiz et HTS 36,0048,00
Karkas etHTS 25,75 29,00
SucukHTS 36,0036,00
BuğdayHMS 0,851,02
Arpa HMS 0,85 0,90
MısırHTS 0,980,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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